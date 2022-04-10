За ночь умерли еще 5 человек - количество погибших в результате бомбардировки россиянами вокзала достигло 57 человек, 80 тяжелых пациентов отправили в Днепр, - мэр Краматорска

Мэр поделился информацией в эфире Еспресо.TV.



"К сожалению, за сегодняшнюю ночь добавилось еще 5 человек, которые умерли в результате бомбардировки железнодорожного вокзала в Краматорске. Поэтому по состоянию на сегодняшний день мы имеем уже 57 погибших. 38 погибли мгновенно на перроне вокзала и 19, к сожалению, уже умерли в наших больницах, из них 5 детей", - отметил Гончаренко.



Мэр добавил, что 80 тяжелых пациентов с пятницы на субботу отправили в Днепр для оказания оперативной, квалифицированной медицинской помощи.



"Сегодня в Краматорских больницах из 114 раненых остается еще одна женщина в тяжелом состоянии, за жизнь которой мы боремся", - отметил Александр Гончаренко.



Мэр также рассказал, что в последние дни активность эвакуации с Донетчины и Луганщины уменьшилась: "Это значит, что за 45 дней те жители, которые хотели, а особенно за последнюю неделю, когда мы призывали всю Донецкую область выезжать, - кто хотел, уже выехали. По нашим расчетам, из 220 тыс жителей Краматорска по состоянию на 24 февраля 2022 г., выехали около 160 тыс человек".

Напомним, 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться с Донбасса. По состоянию на 9 апреля 52 человека погибли, десятки раненых.

Зеленский назвал обстрел россиянами вокзала Краматорска "злом, не имеющим границ".

Мэр Краматорская предположил, что если бы оккупанты попали немного точнее, погибли бы 4 тысячи человек.

В СНБО заявили, что РФ переводит на Украину ответственность за ракетный удар по вокзалу Краматорска.