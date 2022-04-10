За ночь умерли еще 5 человек - количество погибших в результате бомбардировки россиянами вокзала достигло 57 человек, 80 тяжелых пациентов отправили в Днепр, - мэр Краматорска
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что за сегодняшнюю ночь умерли еще 5 человек - количество погибших в результате бомбардировки россиянами вокзала достигло 57 человек, 80 тяжелых пациентов отправили в Днепр
Мэр поделился информацией в эфире Еспресо.TV.
"К сожалению, за сегодняшнюю ночь добавилось еще 5 человек, которые умерли в результате бомбардировки железнодорожного вокзала в Краматорске. Поэтому по состоянию на сегодняшний день мы имеем уже 57 погибших. 38 погибли мгновенно на перроне вокзала и 19, к сожалению, уже умерли в наших больницах, из них 5 детей", - отметил Гончаренко.
Мэр добавил, что 80 тяжелых пациентов с пятницы на субботу отправили в Днепр для оказания оперативной, квалифицированной медицинской помощи.
"Сегодня в Краматорских больницах из 114 раненых остается еще одна женщина в тяжелом состоянии, за жизнь которой мы боремся", - отметил Александр Гончаренко.
Мэр также рассказал, что в последние дни активность эвакуации с Донетчины и Луганщины уменьшилась: "Это значит, что за 45 дней те жители, которые хотели, а особенно за последнюю неделю, когда мы призывали всю Донецкую область выезжать, - кто хотел, уже выехали. По нашим расчетам, из 220 тыс жителей Краматорска по состоянию на 24 февраля 2022 г., выехали около 160 тыс человек".
- Напомним, 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться с Донбасса. По состоянию на 9 апреля 52 человека погибли, десятки раненых.
- Зеленский назвал обстрел россиянами вокзала Краматорска "злом, не имеющим границ".
- Мэр Краматорская предположил, что если бы оккупанты попали немного точнее, погибли бы 4 тысячи человек.
- В СНБО заявили, что РФ переводит на Украину ответственность за ракетный удар по вокзалу Краматорска.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное