За ночь украинская ПВО уничтожила 3 ракеты "Калибр" и 9 "шахедов"
В ночь на 14 июня силами украинской ПВО были уничтожены 3 крылатых ракеты "Калибр" и 9 "шахедов" врага. Противник также обстрелял Донетчину 6 ракетами Х-22
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ .
Пуск Х-22 происходил из Ростовской области из 4 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, последствия пока уточняются.
Атака "шахедов" произошла с восточного побережья Азовского моря: враг атаковал 10 дронов на юго-восточном направлении. 9 из 10 целей сбиты, в частности, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отмечает, что 3 из этих дронов были сбиты над регионом.
Удар ракетами "Калибр" был нанесен из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Три ракеты удалось сбить, одна попала в гражданский объект.
- В ночь с 13 на 14 июня жители Одессы и области слышали мощные взрывы . Враг атаковал город ракетами "Калибр": попадание в общественные объекты, в частности в бизнес-центр и складское помещение торговой сети.
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