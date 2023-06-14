За ночь украинская ПВО уничтожила 3 ракеты "Калибр" и 9 "шахедов"

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ .

Пуск Х-22 происходил из Ростовской области из 4 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, последствия пока уточняются.

Атака "шахедов" произошла с восточного побережья Азовского моря: враг атаковал 10 дронов на юго-восточном направлении. 9 из 10 целей сбиты, в частности, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отмечает, что 3 из этих дронов были сбиты над регионом.

Удар ракетами "Калибр" был нанесен из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Три ракеты удалось сбить, одна попала в гражданский объект.