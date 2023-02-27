За ночь Силы обороны уничтожили два состава из БК и 35 окупантов, - Гуменюк
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Силы обороны Украины срывают планы врага
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"В ночь с 26 на 27 февраля работа Сил обороны была достаточно результативной. Уничтожены два склада с боеприпасами в районе Новой Каховки и Солонцев, найдены позиции врага и уничтожены 35 военнослужащих РФ", - отметила Гуменюк.
По ее словам, боевая работа ВСУ направлена на то, чтобы у врага не было шансов продвигаться.
"Вновь был обнаружен легкомоторный катер, который враги обустроили под диверсионную разведывательную группу. Планы врага были сорваны, а катер взорван", - добавила Гуменюк.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.82
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 41.89
- Актуальное
- Важное