За ночь Силы обороны уничтожили два состава из БК и 35 окупантов, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"В ночь с 26 на 27 февраля работа Сил обороны была достаточно результативной. Уничтожены два склада с боеприпасами в районе Новой Каховки и Солонцев, найдены позиции врага и уничтожены 35 военнослужащих РФ", - отметила Гуменюк.

По ее словам, боевая работа ВСУ направлена на то, чтобы у врага не было шансов продвигаться.

"Вновь был обнаружен легкомоторный катер, который враги обустроили под диверсионную разведывательную группу. Планы врага были сорваны, а катер взорван", - добавила Гуменюк.