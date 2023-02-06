За ночь россияне выпустили более 20 снарядов по Никопольщине
Ночью с 5 на 6 февраля россияне выпустили по Марганецкой общине Никопольщины более 20 артиллерийских снарядов
Об этом сообщил и.о. председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов.
"Ближе к полуночи из ствольной артиллерии рашисты обстреляли Марганецкую общину. Более 20 оккупационных снарядов было выпущено в сторону мирного населения", - говорится в сообщении.
Жертв среди гражданского населения нет.
- В ночь на 4 февраля РФ била из ствольной артиллерии по Днепропетровщине, под огнем оказалась Марганецкая община.
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