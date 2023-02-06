За ночь россияне выпустили более 20 снарядов по Никопольщине

Об этом сообщил и.о. председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов.

"Ближе к полуночи из ствольной артиллерии рашисты обстреляли Марганецкую общину. Более 20 оккупационных снарядов было выпущено в сторону мирного населения", - говорится в сообщении.

Жертв среди гражданского населения нет.