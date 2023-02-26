Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В ночь на 26 февраля россияне 17 раз обстреливали Никополь, Марганецкую и Мировскую громады, сообщается, что люди не пострадали.

"В Никополе повреждены три частных жилых дома, в одном из них горела крыша, огонь спасатели уже потушили. А еще в городе изуродованы две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередачи. В Марганце пострадало частное предприятие, колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых зданий ", - сообщил Сергей Лысак.