За ночь РФ 17 раз обстреляла Никопольщину: повреждены дома, газопровод и линии электропередачи
Ночью РФ 17 раз атаковала Никопольский район на Днепропетровщине, под атакой оказались дома, колледж, газопровод, предприятие и линии электропередачи
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В ночь на 26 февраля россияне 17 раз обстреливали Никополь, Марганецкую и Мировскую громады, сообщается, что люди не пострадали.
"В Никополе повреждены три частных жилых дома, в одном из них горела крыша, огонь спасатели уже потушили. А еще в городе изуродованы две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередачи. В Марганце пострадало частное предприятие, колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых зданий ", - сообщил Сергей Лысак.
- Напомним, утром Генштаб сообщил , что за сутки 25 февраля оккупанты нанесли по Украине 14 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди.
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