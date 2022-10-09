Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



По данным Резниченко, россияне за ночь выпустили по Никопольскому району Днепропетровщины около 70 снарядов

"Били из "градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад. Предварительно люди не пострадали.

В Никополе изувечены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять разбиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.

В Марганецкой громаде повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия", – сообщил Валентин Резниченко.

Другие районы ночью не обстреливали.

В ночь на 8 октября кафиры ударили по Никопольщине Днепропетровского района "градами", в результате чего около 500 семей остались без света.

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