За ночь оккупанты выпустили почти 70 снарядов по Никопольщине
В ночь с 8 на 9 октября враг бил из "градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По данным Резниченко, россияне за ночь выпустили по Никопольскому району Днепропетровщины около 70 снарядов
"Били из "градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад. Предварительно люди не пострадали.
В Никополе изувечены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять разбиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.
В Марганецкой громаде повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия", – сообщил Валентин Резниченко.
Другие районы ночью не обстреливали.
- В ночь на 8 октября кафиры ударили по Никопольщине Днепропетровского района "градами", в результате чего около 500 семей остались без света.
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