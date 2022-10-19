За ночь над Николаевщиной сбили 14 "шахидов", - Ким

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .

"Ночью с 18 на 19 октября враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" и один – воинами Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подчеркнул, что на Юге российские оккупационные войска переходят к обороне.

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