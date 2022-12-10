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За ночь 10 декабря Воздушные Силы сбили 10 дронов-камикадзе

10 декабря, 2022 суббота
08:22
война с Россией

Подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 "шахедов", атаковавших Херсонщину, Николаевщину и Одесчину, а ракетные войска и артиллеристы ударили по 4 вражеским пунктам управления

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ и на телеграмм-канале Воздушных сил ВС Украины.

В ночь на 10 декабря военные РФ атаковали Юг дронами-камикадзе "Shahed-136/131", произведенными в Иране. Отмечается, что 10 из 15 вражеских БПЛА были сбиты подразделениями Воздушных Сил над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Также в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ информировал, что в сутки 9 декабря украинские защитники ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

  • Напомним, в течение суток 9 декабря оккупанты поразили 5 ракетными ударами Сумщину и Запорожскую область, также россияне совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
  • Утром 10 декабря глава Днепропетровской ОВА отчитывался, что военные РФ совершили 5 атак на Никопольщину: под огнем артиллерии оказались две общины, четверо пострадавших.

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