За незаконный перевод медика на полставки руководителя заведения будут штрафовать на 65 тыс. грн, - Ляшко

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.



"Встретился с и.о. председателя Государственная служба Украины по вопросам труда Игорем Дегнерой. Обсудили вопросы контрольных мер по выплате заработной платы медицинским работникам и незаконным переводам на 0,5 ставки с сохранением нагрузки на ставку. Если такой факт будет зафиксирован, то руководителю медучреждения грозит штраф 65 тыс. грн за каждого такого работника", - написал Ляшко.



Министр также объяснил алгоритм действий в случае незаконного перевода медработника на полставки.



"Как действовать медикам в случае такой ситуации. Обратиться с жалобой в региональное управление Гоструда. Законодательство предусматривает, что Гоструд проводит инспекционные проверки в случае получения обращения от работника о нарушении в отношении него законодательства о труде. При этом инспекторам запрещено разглашать источник любой жалобы и сообщать объекту о том, что посещение было проведено в связи с получением такой жалобы", – пояснил Ляшко.



Министр отметил, что Гоструд также привлекут к проверкам медучреждений, из которых поступает больше жалоб по выплатам зарплат, а также тех, где официально зафиксирована задолженность.



Кроме того, Ляшко обсудил с Дегнерой усиление сотрудничества по определению лабораторий, проводящих аттестацию рабочих мест по условиям труда, а также усовершенствование медосмотров работников, работающих во вредных условиях труда, и потенциальную цифровизацию результатов аттестации рабочих мест и медосмотров.