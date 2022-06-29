Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины .

"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили гражданина российской федерации в уклонении от уплаты налогов. Нарушитель скрывал фактические объемы дохода, полученного от предоставления в аренду объектов коммерческой недвижимости в одной из областей Украины, и уклонился от уплаты обязательных платежей на сумму свыше 18 ,6 млн грн", – говорится в сообщении.

Суд наложил арест на банковские счета, земельные участки и объекты коммерческой недвижимости нарушителя. Продолжается досудебное расследование.

Примерная стоимость арестованного имущества составляет почти 1,3 млрд грн, отметили в Бюро.

В общей сложности БЭБ исследует деятельность 21 700 компаний, бенефициарными владельцами которых являются граждане страны агрессора.

"В приоритете у аналитиков – компании с наибольшим капиталом и целостные имущественные комплексы, которые могут принести пользу государству", – прокомментировал директор БЭБ Вадим Мельник.

Напомним, Криворожский горсовет завысил в тендере стоимость медицинского оборудования почти на 1,4 млн грн.

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