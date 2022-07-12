За несколько месяцев Нацполиция зарегистрировала более 900 уголовных производств за коллаборационизм
Ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств за коллаборационизм, всего же их более 900
Об этом Нацполиция сообщила в телеграмме.
"Нацполиция расследует преступления, связанные с коллаборационной деятельностью. Статья относительно новая, вступила в силу буквально несколько месяцев назад. Но следователи уже активно ее применяют", - отмечается в сообщении.
По данным Нацполиции, ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств, всего же их количество за несколько месяцев превышает 900.
"Среди самых распространенных проявлений такой деятельности - помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных "органах власти". Конечно, большинство этих преступников находятся на оккупированных территориях. Поэтому сообщение о подозрении и осуждении происходит заочно", - объясняют в полиции.
По ее данным, 163 человека привлечены к уголовной ответственности.
- Напомним, россияне отстраняют от "власти" коллаборантов на временно оккупированных территориях.
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