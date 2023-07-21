Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в ближайшие дни ППК "Вагнера", скорее всего, уволит последних завербованных ею осужденных со службы по контракту.

Схема набора новобранцев в тюрьмах имела самый большой размах в начале 2023 года, тогда в рамках "Проекта К" на службе было около 40 тысяч человек.

"Значительное количество помилованных осужденных, вероятно, примет предложение продолжить работать с Вагнером как профессиональные наемники. Между тем, Минобороны России взяло на себя контроль за тюремной вербовкой Вагнера", - говорится в сообщении минобороны Великобритании.

В разведке Британии добавляют, что конец этой схемы знаменует важную веху в истории ПВК Вагнера и войны России в Украине. Да, солдаты, предоставленные "Проектом К", позволили России захватить Бахмут - один из немногих ее недавних успехов.

"Проект превратил ПИК Вагнера в организацию, которая в прошлом месяце бросила прямой вызов властям президента Путина. Он также знаменует собой один из самых кровавых эпизодов в современной военной истории: в течение нескольких месяцев были убиты до 20 тысяч осужденных новобранцев», - отмечают в британской разведке.

Вагнеровцы в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага - России и ПВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база НДП в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

20 июля стало известно, что в Беларусь прибыла еще одна колонна с бойцами ПИК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны, пишет Белорусский Гаюн.

На утро 20 июля наемники из частной военной компании Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, однако не представляют угрозы для Украины. Также в Центре национального сопротивления отмечали , что в Гомельской области Беларуси произошла стычка между наемниками ПВК Вагнера, депортированными из России, и местными пограничниками.