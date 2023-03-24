За несколько месяцев Иран может изготовить ядерную бомбу, - Пентагон

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным издания, об этом заявил во время выступления в Конгрессе США, генерал Марк Милли – глава Объединенного комитета начальников штабов.

"Иран может изготовить расщепляемый материал для ядерного оружия менее чем через две недели, а для изготовления реального ядерного оружия ему понадобится еще несколько месяцев", - сказал генерал Милли.

Это заявление повторяет недавние оценки официальных лиц США о том, что Тегеран может изготовить достаточно необходимый материал для ядерной бомбы уже в ближайшее время.

Заявление генерала Милли сопровождалось предупреждениями о том, что США не позволят Тегерану получить "выставленное на вооружение ядерное оружие".