За несколько месяцев Иран может изготовить ядерную бомбу, - Пентагон
Ирану понадобится всего несколько месяцев для того, чтобы создать собственное ядерное оружие, если Тегеран преследует цель его создания
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
По данным издания, об этом заявил во время выступления в Конгрессе США, генерал Марк Милли – глава Объединенного комитета начальников штабов.
"Иран может изготовить расщепляемый материал для ядерного оружия менее чем через две недели, а для изготовления реального ядерного оружия ему понадобится еще несколько месяцев", - сказал генерал Милли.
Это заявление повторяет недавние оценки официальных лиц США о том, что Тегеран может изготовить достаточно необходимый материал для ядерной бомбы уже в ближайшее время.
Заявление генерала Милли сопровождалось предупреждениями о том, что США не позволят Тегерану получить "выставленное на вооружение ядерное оружие".
- 20 марта стало известно, что министры иностранных дел G7 в совместном заявлении осудили пуски КНДР баллистических ракет и призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
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