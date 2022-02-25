За несколько дней в Украине уничтожат тысячи военных РФ, - Резников призвал россиян прятать близких от войны против украинцев
Глава Минобороны Алексей Резников назвал ВСУ мощнейшей армией Европы и призвал россиян скрывать близких от войны против украинцев
Об этом информирует телеграмм-канал Верховной Рады.
"Дорогие украинцы! Более 40 часов отпора российским оккупантам доказали, что у нас самая мощная армия Европы и бесстрашный народ", - написал Алексей Резников.
По его словам, украинские защитники и защитницы ежеминутно своей борьбы изменяют отношение к Украине в мире, что увеличивает поддержку.
"Украинцы сейчас борются за будущее, которого давно заслуживали. Как свое, так и всей Европы.
Мы обязательно победим!", - подчеркнул Алексей Резников.
Кроме того, глава Минобороны Украины обратился к жителям РФ, особенно – к женам, матерям, подругам русских солдат и офицерам.
"За несколько дней интервенции в Украине будет уничтожено столько же российских военных, как за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи", - заявил министр.
Он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей не только украинцев, но и россиян. Алексей Резников добавил, что в России забирают призывников без боевых навыков, контрактникам не говорят, куда они едут и что их ждет.
"Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправьте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов. Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины. Не бойтесь!", - призвал министр.
Он добавил, что правда на стороне таких людей, и они могут все изменить, чтобы не жалеть потом.
"Когда вся информация о военных преступлениях Кремля раскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", - подытожил Алексей Резников.
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