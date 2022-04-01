За несколько дней украинцы подали более 25 тыс. заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость во время войны, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем обращении.



"И я, и чиновники уже говорили о том, что в государственном сервисе "Дия" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость наших граждан. Государство вернет нашим людям все, что разрушили оккупанты – дома, квартиры и т.д. За несколько дней подано уже 25 тысяч 491 заявление. Количество жителей в этих домах и этих квартирах, которые были разрушены, по нашим подсчетам – 63 тысячи 471 человек. Но ведь мы знаем, что восстанавливать нужно больше. Значительно больше", - сообщил Владимир Зеленский.



Президент призвал рассказывать всем знакомым о государственной программе компенсаций.



"Поэтому рассказывайте всем, кому это нужно, о такой государственной программе. Важную программу. Уже скоро возможность подавать заявления заработает и оффлайн, в ЦНАПах, в привычном для многих украинцев режиме. Как бы там ни было, мы все должны думать о будущем. О том, какой Украина будет после этой войны. Как мы с вами будем жить. Ведь это и есть война за наше будущее. Это война за нашу жизнь, в которой у нас есть только один путь – добыть в борьбе для Украины мир. Выбороть для Украины безопасность", - завершил свою речь Владимир Зеленский.





29 марта Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже могут подать заявку из-за "Действия" на компенсацию утраченной недвижимости во время войны.

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