Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Из свидетельств обменявшихся ребят, которые были свидетелями теракта в Оленовке и вернулись, которые были в этом бараке, нам известно, что за несколько дней до теракта россияне собрали список военнопленных. Их перевели в другой барак, в котором они никогда не были, не объясняя никаких причин. Есть свидетельства, что ребята видели и знают, где именно закладывалась взрывчатка, как это происходило. То есть все было спланировано и организовано россиянами", - подчеркнула Хомерики.

Соучредительница Ассоциации семей защитников Азовстали Марианна Хомерики также добавила, что россияне хотели убить наших защитников, чтобы их не обменяли.

"Россияне убили 53 человека, но были намерения убить еще больше парней. Они хотели уничтожить весь этот барак", - подчеркнула Хомерики.

Что известно о российском теракте в Оленовке

29 июля 2022 года россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке Донецкой области, где держали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения.

Позже минобороны России пригласило экспертов, специалистов по ООН и Красному Кресту на место теракта в Оленовке. Впрочем, доступ представителям КХ к месту трагедии не дала .

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил , что зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. СБУ, ВСУ и разведка требовали от ООН и Красного Креста приехать на место теракта.

30 июля 2022 Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке. Вернуть удалось 54 тела.

В ответ на российский теракт Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции в связи с убийством украинских военнопленных.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке. Ее создали 23 августа 2022 года.

5 января Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных. Позже в ООН заявили , что миссия в колонию в Оленовке все еще возможна.

26 июня Лубинец сообщил , что в колонии в Оленовке до сих пор находятся украинские военнопленные.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что Украине удалось идентифицировать большинство погибших военнопленных тел.