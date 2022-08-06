Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Я абсолютно уверен, что трагедия в Оленевке - это очередной террористический акт со стороны РФ, также геноцид украинского народа, героев Азовстали и Мариуполя. И я имею все основания, чтобы так считать. Первый факт - подорванное здание размещалось в промышленной части колонии, никогда раньше там людей не содержали.На момент моего пребывания в колонии и выхода из нее, в том здании не предполагалось содержание людей, никаких условий там не было, потому что это бывшие цеха по производству разного оборудования, и вообще, эта часть была полностью разворована и разрушена, а затем туда наталкивали кроватей и перегнали пленных, где произошел этот взрыв", - отметил Константин Величко.



Величко добавил, если посмотреть на спутниковые снимки, никаких разрушений вокруг этого цеха нет.



"К тому же есть еще один факт, что раньше в Оленевскую колонию "прилетов" не было. Был единственный случай, когда в колонию прилетела отстрелянная кассетная часть, хотя вокруг постоянно велись бои. А здесь такое совпадение, с одной стороны, за несколько дней пленных азовцев переводят в заброшенное помещение, с другой стороны вокруг нет никаких пристрелочных ударов и повреждений, то есть настолько четко попадает снаряд именно в эту часть ангара. По-моему, даже вероятность такого случая минимально мала", - подчеркнул волонтер.

16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь".

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходящих из Азовстали украинским военным, а затем оказались в российском плену.

ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.