Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ГБР при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора задержали во время получения взятки заместителя начальника одного из управлений Государственной налоговой службы в Житомирской области. Чиновник отвечал за поступление в бюджет акцизного сбора с определенной группы товаров", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что злоумышленник требовал деньги у частного предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности: "Деньги предприниматель должен был заплатить за то, что налоговики закроют глаза на нарушение норм налогового законодательства, обнаруженные во время проверки предприятия".

Налоговик был задержан при получении 200 тысяч гривен взятки.

Открыто уголовное производство по статье получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенным с вымогательством. Продолжается досудебное расследование.

Заместителю начальника управления налоговой Житомирской области грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

31 октября экс-председателя ГФС Насирова арестовали по делу о взятке от агромагната Бахматюка. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-председателю ГФС Роману Насирову в виде ареста с правом внесения залога более 523 млн грн.

Чиновники Госпродпотребслужбы Одесчины брали взятки за фитосанитарные сертификаты от предприятий, экспортирующих зерно через зерновой коридор. 15 ноября в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему.