За непривлечение к ответственности – 200 тыс. грн. Задержали заместителя начальника управления налоговой Житомирщины
Высокопоставленного чиновника налоговой Житомирщины задержали при получении 200 тыс. грн взятки за непривлечение частного предпринимателя к административной ответственности
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Работники ГБР при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора задержали во время получения взятки заместителя начальника одного из управлений Государственной налоговой службы в Житомирской области. Чиновник отвечал за поступление в бюджет акцизного сбора с определенной группы товаров", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что злоумышленник требовал деньги у частного предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности: "Деньги предприниматель должен был заплатить за то, что налоговики закроют глаза на нарушение норм налогового законодательства, обнаруженные во время проверки предприятия".
Налоговик был задержан при получении 200 тысяч гривен взятки.
Открыто уголовное производство по статье получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенным с вымогательством. Продолжается досудебное расследование.
Заместителю начальника управления налоговой Житомирской области грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
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