"За некорректное освещение событий в Украине": Молдова прекращает трансляцию нескольких российских телеканалов
Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий в Украине
Об этом сообщает ТАСС.
В Молдавии почти сразу после войны был введен режим чрезвычайного положения ЧП. И действие лицензий телеканалов приостановлено на время ЧП формулировкой "за некорректное освещение событий в Украине".
Таким образом, как сообщает ТАСС, в Молдове прекратится вещание телеканалов "Первый в Молдове", "РТР-Молдова", "НТВ-Молдова", а также двух местных "Орхей-ТВ" и "Акчент-ТВ".
- Напомним, в рамках 9-го пакета санкций, Совет ЕС инициировал процесс приостановки лицензий на вещание еще четырех российских СМИ: "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый канал".
- Также вчера, 15 декабря, французский регулятор обязал оператора спутниковой связи Eutelsat прекратить трансляцию трех российских каналов – Россия 1, Первый канал и НТВ, программы которых об Украине содержат язык ненависти и призывы к насилию.
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