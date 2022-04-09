За неимением иностранных компонентов в РФ останавливают производство военных кораблей, – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На российских верфях сложилась критическая ситуация с выполнением существующих контрактов по строительству и обслуживанию военных кораблей. Причинами оказались тяжелое финансовое положение и отсутствие зарубежных комплектующих. В частности, АО "Восточная верфь", расположенное во Владивостоке, должно выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд рублей (около 36 млн долларов). Среди них строительство и поставка двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров разных типов.

"Из письма военного представителя МО РФ становится ясно, что к началу апреля 2022 года из-за затруднительного финансового положения все работы прекращены. Проводится увольнение персонала, а сроки выполнения контрактов сорваны. Конкретно компании готовят к началу процедуры банкротства", – отмечают в украинской разведке.

Письмо российского военного представителя свидетельствует о тотальной нехватке иностранных компонентов для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них. В список такого оборудования входят рулевые колонки, навигационные комплексы, радиостанции. Авторы письма сообщают о невозможности найти российские или азиатские заменители импортных комплектующих.

В то же время Россия остановила производство пороховых зарядов для морской артиллерии из-за отсутствия иностранных компонентов и отсутствия российских аналогов.

"Очевидно, что российский военно-промышленный комплекс остается зависимым от импортных высоких технологий. Без снабжения которыми РФ не способна продолжить производство современного оружия", – добавляют в сообщении.

Инфляция из-за введения санкции "съедает" предусмотренные для производства оружия средства. Дополнительные же средства в бюджете РФ отсутствуют. Это стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ по проблемным вопросам в ходе выполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.