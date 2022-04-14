"За нефть платят кровью", - Зеленский дал интервью для BBC
Президент Украины обвинил европейские страны, продолжающие покупать российскую нефть, в том, что они "зарабатывают на чужой крови"
В интервью BBC президент Зеленский выделил Германию и Венгрию, обвинив их в блокировании усилий по эмбарго на продажу энергоносителей, от которых Россия в этом году может получить до 250 миллиардов фунтов стерлингов ($326 млрд).
"Некоторые из наших друзей и партнеров понимают, что сейчас другое время, что это больше не вопрос бизнеса и денег, – сказал Зеленский, - что это вопрос выживания"
Президент снова призвал поставлять Украине больше оружия, заявив, что Украина не получает поставок достаточно быстро, чтобы отразить нападение России.
"Соединенные Штаты, Великобритания, некоторые европейские страны – они пытаются помочь и помогают, – сказал он. – Но все равно нам это нужно быстрее, быстрее и быстрее. Ключевое слово "сейчас".
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