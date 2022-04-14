"Соединенные Штаты, Великобритания, некоторые европейские страны – они пытаются помочь и помогают, – сказал он. – Но все равно нам это нужно быстрее, быстрее и быстрее. Ключевое слово "сейчас".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb