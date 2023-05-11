За неделю зарабатывали 2 млн грн: в Одесской области разоблачили сбытчиков метадона
44-летней женщине, которая организовала противоправную деятельность, и четырем ее сообщникам доложены подозрения. За неделю наркодеятельности организатор могла получать на свой карточный счет до двух миллионов гривен
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Организатор, фактически находясь в Турции, наладила поставки метадона из Киевской области в Одессу. Сбывали товар жители Одессы, которые по телефону получали инструкции и информацию о местах хранения наркотиков. В дальнейшем две женщины и двое мужчин распространяли запрещенные вещества путем "закладок". Один из мужчин отвечал за большие партии наркотиков и после фасовки делал так называемые "закладки" по 30-50 граммов.
Стоимость одного грамма метадона составляла 1200 гривен. За неделю наркодеятельности организатор могла получать на свой карточный счет до двух миллионов гривен.
Как только организатор прибыла на территорию Украины, сразу была задержана полицейскими. Также задержаны четверо подельников. Кроме того, по результатам обысков изъяли более 120 г метадона и каннабиса, мобильные телефоны, ноутбуки и два автомобиля.
- СБУ задержала местного информатора, который помог направить российскую ракету на николаевскую многоэтажку в 2022 году, в результате чего погибли восемь человек.
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