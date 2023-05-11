Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Организатор, фактически находясь в Турции, наладила поставки метадона из Киевской области в Одессу. Сбывали товар жители Одессы, которые по телефону получали инструкции и информацию о местах хранения наркотиков. В дальнейшем две женщины и двое мужчин распространяли запрещенные вещества путем "закладок". Один из мужчин отвечал за большие партии наркотиков и после фасовки делал так называемые "закладки" по 30-50 граммов.

Стоимость одного грамма метадона составляла 1200 гривен. За неделю наркодеятельности организатор могла получать на свой карточный счет до двух миллионов гривен.

Как только организатор прибыла на территорию Украины, сразу была задержана полицейскими. Также задержаны четверо подельников. Кроме того, по результатам обысков изъяли более 120 г метадона и каннабиса, мобильные телефоны, ноутбуки и два автомобиля.