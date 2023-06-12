За неделю ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в течение прошлой недели ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед
Об этом она написала в телеграме .
Все это произошло в рамках наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах.
"Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное", - говорится в сообщении.
- Воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с соседними подразделениями ВСУ в воскресенье, 11 июня, сообщили об освобождении населенного пункта Благодатное.
- Утром 12 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области и Новодаровкой на Запорожье.
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