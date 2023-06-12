За неделю ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км

Об этом она написала в телеграме .

Все это произошло в рамках наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах.

"Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное", - говорится в сообщении.