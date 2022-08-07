За неделю военные контрразведчики СБУ ударными дронами уничтожили 9 единиц вражеской техники
За прошедшую неделю военные контрразведчики СБУ с бойцами 112 бригады терробороны ударными дронами уничтожили 9 единиц боевой техники РФ
Об этом сообщает СБУ.
"Поэтому украинские защитники передают врагам пылкий "привет" и просят поставить песню о "соне, который снится каждую ночь". Конечно же, страшный. Потому всех оккупантов ожидает настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле. Работаем дальше до полной Победы! Слава Украине ", – написали в СБУ.
- Напомним, в Донецкой области СБУ разоблачила агентурную сеть РФ.
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