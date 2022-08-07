За неделю военные контрразведчики СБУ ударными дронами уничтожили 9 единиц вражеской техники

Об этом сообщает СБУ.

"Поэтому украинские защитники передают врагам пылкий "привет" и просят поставить песню о "соне, который снится каждую ночь". Конечно же, страшный. Потому всех оккупантов ожидает настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле. Работаем дальше до полной Победы! Слава Украине ", – написали в СБУ.

Напомним, в Донецкой области СБУ разоблачила агентурную сеть РФ.

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