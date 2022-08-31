Об этом сообщает UNN.Новости в телеграмме.

Председатель комитета Верховной Рады по образованию и науке Сергей Бабак информирует, что за последнюю неделю в Украину вернулось около 100 тыс. детей.

"Примерно 90 тыс. детей возвращалось постоянно по чуть-чуть к этому времени, а за последнюю неделю вернулось еще почти 100 тыс. детей. Сейчас за границей находится плюс-минус 500 тыс., и они продолжают возвращаться", - сказал Бабак.

По словам Бабака, каждый день в Украине становится больше на 6 тыс. человек, которые возвращаются из-за границы. Это связано с улучшением ситуации безопасности и началом образовательного сезона.

"Мы так и рассчитывали, что до 1 сентября встанет вопрос, в какую школу идти. Из-за того, что у нас ситуация безопасная все же начинает становиться лучше, ВСУ отвоевывают наши территории назад, у нас возвращаются люди в Украину. ер-министра, которые мы вчера обсуждали, у нас 28 тыс. возвращается каждый день, и 22 тыс. уезжают. То есть на 6 тыс. каждый день у нас становится больше", - говорится в сообщении.

Бабак также отметил, что часть детей останется за границей, потому что родители переживают за безопасность, а некоторым некуда возвращаться.

В Киеве школы с защитными сооружениями готовы одновременно принять 145 тыс. человек . Заявления о очном обучении детей написали 138 тыс. родителей.

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