За неделю в Украине будут фиксировать 20 тыс. случаев COVID-19 в сутки, - прогноз НАН
Национальная академия наук Украины прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом
Об этом говорится в новом прогнозе .
Ученые установили, что среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 13 175 человек в день, а смертей - составляет 264 случая в сутки. Это данные за последнюю неделю.Согласно вычислениям, среднее количество новых случаев равна 14897 (SEIR_U), 14650 (Prophet) в течение недели 13-19 октября 2021 и 18640 (SEIR_U), 20922 (Prophet) - в течение недели 20-26 октября 2021
В течение 20-23 октября в Украине. согласно прогнозам, будут фиксировать более 20 тыс. случаев в сутки.
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