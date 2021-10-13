За неделю в Украине будут фиксировать 20 тыс. случаев COVID-19 в сутки, - прогноз НАН

Об этом говорится в новом прогнозе .

Ученые установили, что среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 13 175 человек в день, а смертей - составляет 264 случая в сутки. Это данные за последнюю неделю.

Согласно вычислениям, среднее количество новых случаев равна 14897 (SEIR_U), 14650 (Prophet) в течение недели 13-19 октября 2021 и 18640 (SEIR_U), 20922 (Prophet) - в течение недели 20-26 октября 2021В течение 20-23 октября в Украине. согласно прогнозам, будут фиксировать более 20 тыс. случаев в сутки.