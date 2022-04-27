За неделю в Тростянце задокументировано не менее 20 фактов пыток мирных жителей оккупантами, - ГБР
С 20 апреля в Тростянце Сумской области работниками Государственного бюро расследований задокументировано не менее 20 случаев пыток местного населения российскими оккупантами
Об этом сообщает сайт ДБР .
"В ходе следственных действий установлены места, где захватчики пытали гражданских. В настоящее время зафиксировано по меньшей мере 20 таких случаев. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Тростянце установлены места расположения российских боевых подразделений и огневые позиции, с которых оккупанты вели обстрелы, изъяты документы и личные вещи российских военных.
Следователи осмотрели 154 улицы города, поврежденные артиллерийскими обстрелами.
"Это около 1 200 гектаров городской застройки, что составляет примерно 45% от общей площади Тростянца", - отметили в ДБР.
Правоохранители обнаружили и задокументировали повреждения 122 жилых домов, а также больниц.
Во время осмотра работники ГБР обнаруживали растяжки с гранатами и остатки вражеских боеприпасов.
Продолжается эксгумация тел погибших жителей Тростянца, назначаются судебно-медицинские экспертизы.
В Бюро добавили, что стражам порядка удалось вернуть местным жителям 6 автомобилей, которые захватчики угнали во время оккупации.
- Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированной Каховке в Херсонской области захватчики обустроили пыточную в помещении полиции, где подвергают пыткам мирных жителей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 34.16
- Актуальное
- Важное