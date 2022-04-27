За неделю в Тростянце задокументировано не менее 20 фактов пыток мирных жителей оккупантами, - ГБР

Об этом сообщает сайт ДБР .



"В ходе следственных действий установлены места, где захватчики пытали гражданских. В настоящее время зафиксировано по меньшей мере 20 таких случаев. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови", - говорится в сообщении.



Кроме того, в Тростянце установлены места расположения российских боевых подразделений и огневые позиции, с которых оккупанты вели обстрелы, изъяты документы и личные вещи российских военных.



Следователи осмотрели 154 улицы города, поврежденные артиллерийскими обстрелами.



"Это около 1 200 гектаров городской застройки, что составляет примерно 45% от общей площади Тростянца", - отметили в ДБР.



Правоохранители обнаружили и задокументировали повреждения 122 жилых домов, а также больниц.



Во время осмотра работники ГБР обнаруживали растяжки с гранатами и остатки вражеских боеприпасов.



Продолжается эксгумация тел погибших жителей Тростянца, назначаются судебно-медицинские экспертизы.



В Бюро добавили, что стражам порядка удалось вернуть местным жителям 6 автомобилей, которые захватчики угнали во время оккупации.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированной Каховке в Херсонской области захватчики обустроили пыточную в помещении полиции, где подвергают пыткам мирных жителей.