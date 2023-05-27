За неделю в Мариуполе российские военные потеряли более 400 оккупантов, - горсовет
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российская армия за неделю потеряла более 400 захватчиков
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
"В Мариуполе убито более 400 оккупантов. Об этом сообщают российские паблики. Отмечается, что в результате действий ВСУ на прошлой неделе было убито 200 военных РФ. А вчера украинские силы попали в место дислокации оккупантов - так что еще 250 россиян ликвидировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным росСМИ, в оккупированный Мариуполь были переведены спецназ и морские пехотинцы армии РФ. Именно по ним 26 мая попали ракеты.
- Напомним, в Мариуполе вчера вечером, 26 мая, прогремели два взрыва. По предварительным данным, попадание в районе Азовстали. Оккупанты заявили об обстреле дальнобойными ракетами.
- В Мариуполе 27 мая прогремели три взрыва. Предварительно, сработала российская ПВО со стороны Никольского.
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