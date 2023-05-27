Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"В Мариуполе убито более 400 оккупантов. Об этом сообщают российские паблики. Отмечается, что в результате действий ВСУ на прошлой неделе было убито 200 военных РФ. А вчера украинские силы попали в место дислокации оккупантов - так что еще 250 россиян ликвидировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным росСМИ, в оккупированный Мариуполь были переведены спецназ и морские пехотинцы армии РФ. Именно по ним 26 мая попали ракеты.