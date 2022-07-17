За неделю в Беларусь прибыли по меньшей мере 15 военно-транспортных самолетов РФ

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"С 9 по 17 июля 2022 года мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" зафиксировала увеличение количества прилетов в Беларусь крупных транспортных самолетов из РФ", - говорится в сообщении.

Согласно их данным, только на военный аэродром в Мачулищах было как минимум:

10 прилетов Ил-76 ВКС РФ;

2 прилета Ан-22 ВКС РФ;

3 прилета Ан-124 ВКС РФ;

"Ан-22 - самый большой в мире турбовинтовой самолет, как и Ан-124, он используется для перевозки крупногабаритного груза. По нашей информации, как минимум часть этих самолетов что-то привезли в Беларусь, однако что именно - неизвестно. В одних только Ан-124 на борту находилось до 20 человек персонала", - сообщают в мониторинговой группе.

Кроме того, на этой неделе в Беларусь впервые с апреля прилетел и улетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ (RF-94268). В общей сложности он был на территории Беларуси 5 дней 12 часов и "работал" в воздушном пространстве Беларуси в сопровождении истребителей из Барановичей - трижды по 6 часов за это время.

Среди направлений, куда улетели или откуда прилетали эти самолеты можно выделить: Таганрог, Иваново, Тверь и Анапу.

15 июля мониторинговая группа сообщила. что Беларусь продолжила очередные учения вблизи границы с Украиной до 23 июля.

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