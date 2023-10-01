За неделю в Амазонке погибли более сотни дельфинов из-за рекордно высокой температуры воды
Более сотни мертвых дельфинов нашли за последнюю неделю в озере Тефе в бразильской Амазонии из-за рекордно высокой температуры воды и исторической засухи
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Институт Мамирауа.
В Институте Мамирауа, финансируемом Министерством науки Бразилии, сообщили, что через неделю все мертвые дельфины были найдены в озере Тефе, а причиной столь большого количества смертей могли быть рекордно высокие температуры в озере и историческая засуха в Амазонке.
Эта новость, вероятно, усилит обеспокоенность климатологов по поводу влияния деятельности человека и экстремальных засух на регион.
"Пока рано определять причину этого экстремального события, но, по словам наших экспертов, оно, безусловно, связано с периодом засухи и высокой температурой в озере Тефе, где в некоторых точках температура превышает 39°C", сообщили CNN Brasil в Институте Мамирауа.
Река Амазонка сейчас находится в сухом сезоне, из-за чего некоторые виды речной фауны страдают рекордно высокими температурами.
Исследователи и активисты перемещают уцелевших дельфинов из лагун и прудов к главному руслу реки, где вода прохладнее, пытаясь спасти животных, но операция непростая из-за удаленности района.
"Пересадка речных дельфинов в другие реки опасна, потому что важно проверить их на наличие токсинов или вирусов перед выпуском животных в дикую природу", - сказал исследователь из Института Мамирауа Андре Коэльо.
Воздействие засухи на экономику
В штате Амазонас 59 муниципалитетов зарегистрировали уровень воды ниже среднего, что препятствует транспортной и рыболовной деятельности на реке.
В течение следующих нескольких недель исследователи и власти ожидают усиления засухи роста температуры в речных и озерных водах, что может привести к гибели еще большего количества дельфинов.
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