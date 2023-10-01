Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир За неделю в Амазонке погибли более сотни дельфинов из-за рекордно высокой температуры воды

За неделю в Амазонке погибли более сотни дельфинов из-за рекордно высокой температуры воды

1 октября, 2023 воскресенье
09:45
Мир

Более сотни мертвых дельфинов нашли за последнюю неделю в озере Тефе в бразильской Амазонии из-за рекордно высокой температуры воды и исторической засухи

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Институт Мамирауа.

В Институте Мамирауа, финансируемом Министерством науки Бразилии, сообщили, что через неделю все мертвые дельфины были найдены в озере Тефе, а причиной столь большого количества смертей могли быть рекордно высокие температуры в озере и историческая засуха в Амазонке.

Эта новость, вероятно, усилит обеспокоенность климатологов по поводу влияния деятельности человека и экстремальных засух на регион.

"Пока рано определять причину этого экстремального события, но, по словам наших экспертов, оно, безусловно, связано с периодом засухи и высокой температурой в озере Тефе, где в некоторых точках температура превышает 39°C", сообщили CNN Brasil в Институте Мамирауа.

Река Амазонка сейчас находится в сухом сезоне, из-за чего некоторые виды речной фауны страдают рекордно высокими температурами.

Исследователи и активисты перемещают уцелевших дельфинов из лагун и прудов к главному руслу реки, где вода прохладнее, пытаясь спасти животных, но операция непростая из-за удаленности района.

"Пересадка речных дельфинов в другие реки опасна, потому что важно проверить их на наличие токсинов или вирусов перед выпуском животных в дикую природу", - сказал исследователь из Института Мамирауа Андре Коэльо.

Воздействие засухи на экономику

В штате Амазонас 59 муниципалитетов зарегистрировали уровень воды ниже среднего, что препятствует транспортной и рыболовной деятельности на реке.

В течение следующих нескольких недель исследователи и власти ожидают усиления засухи роста температуры в речных и озерных водах, что может привести к гибели еще большего количества дельфинов.

  • Метеорологическое агентство ООН сообщило , что уровень моря в юго-западной части Тихого океана повышается быстрее, чем средний мировой, угрожая низменным островам, а жара наносит ущерб морским экосистемам.
  • В Антарктиде на суше ученые обнаружили разрастающиеся континентом цветы, мох и водоросли, а площадь плавучего морского льда на море достигла рекордно низкого уровня.
Экономика
Бразилия
экологическая катастрофа
Читайте также:
Обстріл Херсона 24 вересня
29 сентября, 2023 пятница
Россияне нанесли авиаудары по Херсону и области: уничтожено заведение общественного питания
30 сентября, 2023 суббота
Настолько положительный эффект, что США опасаются эскалации: израильский военный эксперт об ATACMS
30 сентября, 2023 суббота
В Киеве на Шулявке во время реконструкции упал путепровод
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
1 октября
10:35
Россия готовится к долгой войне в Украине и направляет на оборону треть расходов из госбюджета, - британская разведка
10:30
Пророссийские аккаунты распространяют дезинформацию о "советах", как обезопасить ребенка от похищения на органы в Украине
10:12
Обновлено
В РФ заявили об обстреле рынка в Белгородской области и атаке БПЛА в трех регионах: якобы есть пострадавшие и разрушения
10:00
Эксклюзив
Оккупанты усиливают мобилизационные мероприятия среди украинцев, - мэр Мелитополя Федоров
09:50
"Трудные времена сделали нас сильными, а сильные приближают победу": Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины с праздником
09:00
Почему "политика мира" Папы Франциска играет на руку России
09:00
Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины. Новая дата и история праздника
08:58
На парламентских выборах в Словакии во главу угла вышла пророссийская партия "Смер"
08:55
москва, кремль
В Кремле до сих пор не определились, какие украинские территории аннексировала Россия, - ISW
08:46
Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
08:43
Эксклюзив
РФ наращивает силы на Купянском направлении, - начальник службы по связям с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого
08:26
Обновлено
Ночная атака РФ: враг атаковал Кривой Рог, в Черкасской области "шахеды" попали в промышленную инфраструктуру, есть раненый
08:17
Обновлено
Самолет, 11 танков и 440 военных: что потеряли россияне за время войны в Украине
08:05
Эксклюзив
Главное – количество: израильский военный эксперт об оружии для ВСУ
07:44
Обновлено
Конгресc США
США избежало "шатдауна": Байден подписал законопроект о временном бюджете
01:45
Минобороны Британии обещает отправить своих военных в Украину
01:01
Флаг Словакии
На выборах в Словакии побеждает проевропейская партия - экзит-полы
00:37
OPINION
Почему важно иметь видение завершения войны
2023, суббота
30 сентября
23:55
В Венгрии отреагировали на решение Украины по OTP Bank
22:12
ООН выделит $123 млн для зимней помощи украинцам, пострадавшим от войны
22:00
Сергей Жадан
После победы давление общества на власть будет более жестким, - Сергей Жадан
21:43
Украина законтрактовала во Франции еще шесть САУ Caesar, дроны и роботы разминирования, - СМИ
21:40
Мы работаем над тем, чтобы в Украине производили системы ПВО, - Зеленский
21:33
Эксклюзив
Если ВСУ будут продолжать наступление, то россиянам не хватит сил, - военный эксперт Гендельман
21:19
Обновлено
"Ворскла" vs "Шахтер". 30 сентября 2023 года
"Шахтер" проиграл "Ворскле". Результаты матчей и расписание трансляций 9-го тура УПЛ
21:16
Папа Франциск назначил 21 кардинала: это увеличит его влияние на избрание преемника
21:15
Эксклюзив
Труднее всего возвращать украинских гражданских заложников, - Лубинец
21:12
Без Белгородской, Минской и Красноярской: в Запорожье переименовали более 70 улиц, переулков и проспектов
21:07
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Бессмертный: Формируется ось, которая будет делать все, чтобы уничтожить демократию и современную цивилизацию
20:52
Эксклюзив
РФ манипулирует вопросом Крыма только ради того, чтобы затянуть судебный процесс, – эксперт Смолий
20:20
Аналитика
Как кремлевские нарративы принимают участие в европейских выборах. Исследование
20:19
Расчленение Чехословакии в 1938-1939 гг.
Этот день в истории: Франция и Британия отдали Чехословакию в жертву Гитлеру
20:01
Авиаудар по Константиновке
Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: ранены две женщины и ребенок
19:56
Эксклюзив
После деоккупации тем, кто принудительно получил паспорта РФ, нужно будет дать время чтобы их сдать, - Лубинец
19:46
Правительство США на грани закрытия, поскольку Маккарти планирует голосование в последнюю минуту перед полуночью
19:45
Эксклюзив
Как Китай пытается покорить страны со слабыми демократиями: эксперт Харитонов о ситуации вокруг проекта "один пояс, один путь"
19:18
В течение суток на фронте произошло 24 боестолкновения, ВСУ отразили 9 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб
19:14
Эксклюзив
Кроме МУС, преступлениями россиян должен заниматься отдельный трибунал вроде Нюрнбергского, - Лубинец
19:10
Чехия Украина
Украина получит от Чехии лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2
18:59
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший не исключает, что будет баллотироваться в президенты США от "третьей силы"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV