За неделю украинская РСЗО "Ольха" около 50 раз попала во врага и уничтожила его технику
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля украинская реактивная система залпового огня "Ольха" около 50 раз попала в российских оккупантов и их технику
Об этом сообщает пресс-служба конструкторского бюро "Луч".
"С первых дней войны Вооруженные Силы Украины совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 "Ольха". Подтверждены факты уничтожения десятков единиц бронетехники, систем ПВО (противовоздушной обороны, - ред.), средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы, - ред.), мобильных командных пунктов", - говорится в сообщении.
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