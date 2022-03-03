За неделю убито почти 9 тыс. российских оккупантов, Украина не хочет быть покрыта трупами военных, убирайтесь домой со своей армией, - Зеленский

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает Эспрессо.TV.

"Почти 9 тыс. убитых россиян за одну неделю. На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолётов забирать своих 200-х и 300-х. 19 лет, 20 лет... что они видели в жизни, кроме вторжения на чужую землю? Украина не хочет быть покрытой трупами военных. Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать. Остановить войну и возобновить мир нужно как можно быстрее", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что даже если армия агрессора пополнится техникой или личным составом, у них все равно не будет покоя, еды, ни тихой минуты на украинской земле. По словам Зеленского, это не воины сверхдержавы, "это растерянные дети, которых использовали". И уже сейчас моральное состояние врага значительно ухудшилось.

"Оккупанты получат от украинцев только одно - яростный отпор. Такое, что они навсегда запомнят, что мы своего не отдаем, и что такое отечественная война. Да. Для нас, украинцев, это отечественная война. Мы помним, как начинаются отечественные войны, и знаем, чем они заканчиваются для захватчиков", - сказал глава государства.



Зеленский проинформировал, что 2 марта провел переговоры со многими мировыми лидерами, являющимися участниками украинской антивоенной коалиции. Также он отметил успех на Генеральной Ассамблее ООН, когда 141 страна поддержала резолюцию, требующую от России незамедлительно уйти из Украины.



Президент провел также разговоры с руководителями областей и городов Украины.

"Наши ребята на местах много работают над тем, чтобы организовать зеленый коридор, чтобы вывезти гражданских, чтобы завезти лекарства. Волноваха, города Киевской, Сумской, Харьковской области, на Юге Украины это очень сложно, очень сложно. Нам противостоит террор, но террор, я уверен, проиграю благодаря нашим героям", - подчеркнул Зеленский.

