За неделю свыше 7,5 тыс. невакцинированных от COVID-19 работников отстранили без сохранения зарплаты, - Кузин

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"С 31 января вступили в силу изменения к приказу, которым был расширен перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. К перечню добавились работники органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения. По состоянию на 7 февраля отстранены 7531 тыс. сотрудников указанных организаций”, - написал Кузин.

По информации главного санврача, больше всего отстранено работников коммунальных учреждений - 4 578 тыс. человек. Не прошли вакцинацию также 2 136 тыс. сотрудников учреждений здравоохранения, из них отстранили 216 врачей и 765 медицинских сестер.

Кроме того, не вакцинировались 1 тыс. сотрудников хозяйственного персонала и 154 – административного. Отстранили 817 представителей органов местного самоуправления.

Кузин подчеркнул, что соответствующий приказ ранее не касался медиков, поскольку существовал риск для системы здравоохранения во время пандемии. Теперь это правило касается и их, ведь, по словам санврача, медик не может себе позволить быть невакцинированным в то время, когда от тяжелых последствий и смерти защищают только прививки.

"Конечно, это не тот результат, который можно назвать положительным или удовлетворительным. Однако коллапса медицинской системы или же массового отстранения медиков во время пандемии мы уже точно не фиксируем. В целом по Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных ) сейчас работает более 755 тыс. сотрудников, отстранено - 2 136 работников, то есть примерно 0,2%", - сообщил Кузин.

Напомним, 31 января вступил в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий, представители которого подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Согласно ему, по крайней мере одну прививку от коронавируса должны сделать сотрудники органов местного самоуправления; заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальные предприятия, учреждения и организации.