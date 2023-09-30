В Силах обороны заметили, что атаками дронов враг пытается подобрать новую тактику будущих поражений
За неделю спецназ СБУ уничтожил 41 бронемашину, 7 артсистем, ПВО, 6 РЭБ и 70 оккупантов
С помощью ударных дронов Центр спецопераций "А" Службы безопасности Украины за последнюю неделю уничтожил десятки единиц российской бронетехники, личного состава и оружия
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Спецназовцы с помощью ударных дронов за последнюю неделю лишили россиян:
- 7 танков
- 5 ББМ
- 7 артиллерийских систем
- 1 системы ПВО
- 6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки
- 29 единиц автомобильной техники
- 7 огневых позиций
- 28 фортификационных сооружений и 1 склада с БК
А также ликвидировали около 70 российских оккупантов.
- В ночь на 30 сентября россияне запустили 40 ударных БПЛА по территории Украины. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 30 вражеских дронов типа Shahed-131/136.
- 29 сентября украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись в районе Клещиевки.
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