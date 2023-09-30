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Главная Война с Россией За неделю спецназ СБУ уничтожил 41 бронемашину, 7 артсистем, ПВО, 6 РЭБ и 70 оккупантов

За неделю спецназ СБУ уничтожил 41 бронемашину, 7 артсистем, ПВО, 6 РЭБ и 70 оккупантов

30 сентября, 2023 суббота
14:05
Война с Россией

С помощью ударных дронов Центр спецопераций "А" Службы безопасности Украины за последнюю неделю уничтожил десятки единиц российской бронетехники, личного состава и оружия

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Спецназовцы с помощью ударных дронов за последнюю неделю лишили россиян:

  • 7 танков
  • 5 ББМ
  • 7 артиллерийских систем
  • 1 системы ПВО
  • 6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки
  • 29 единиц автомобильной техники
  • 7 огневых позиций
  • 28 фортификационных сооружений и 1 склада с БК

А также ликвидировали около 70 российских оккупантов.

  • В ночь на 30 сентября россияне запустили 40 ударных БПЛА по территории Украины. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 30 вражеских дронов типа Shahed-131/136.
  • 29 сентября украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись в районе Клещиевки.
Украина
Россия
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безпілотник
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наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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