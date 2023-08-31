За неделю с поврежденной АЭС Фукусима в океан сбросили более 2,9 тыс. тонн очищенной воды

Об этом пишет NHK со ссылкой на компанию Tokyo Electric Power Company.

Вода подвергается обработке с целью удаления большинства радиоактивных материалов, но остается присутствовать тритий. Компания Tokyo Electric Power перед выливанием очищенной воды сводит ее концентрацию трития примерно к одной седьмой доле от стандартов Всемирной организации здравоохранения по питьевой воде.

Компания утверждает, что никаких проблем со сбросом или другим оборудованием не возникло. В отчете отмечено, что ежедневно около 450 тонн очищенной воды смешивается с объемом морской воды, что превышает его более чем в 700 раз, прежде чем она выбрасывается.

Tokyo Electric Power ежедневно производит сбор проб воды с моря в 3 километрах от своего завода, чтобы определить уровень трития после сброса. В отчете указано, что концентрация трития была ниже установленного уровня в 10 беккерелей на литр.

Они планируют выпустить 7800 тонн очищенной воды в течение первых 17 дней на первом этапе и 31200 тонн до конца марта 2024 года. Это количество эквивалентно объему, хранящемуся примерно в 30 резервуарах.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось , что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.