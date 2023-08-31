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За неделю с поврежденной АЭС Фукусима в океан сбросили более 2,9 тыс. тонн очищенной воды

31 августа, 2023 четверг
08:30
Мир Япония

Из поврежденной японской АЭС "Фукусима-1" в океан вылили более 2900 тонн очищенной воды. Никаких проблем со сливом или другим оборудованием не возникло

Об этом пишет NHK со ссылкой на компанию Tokyo Electric Power Company.

Вода подвергается обработке с целью удаления большинства радиоактивных материалов, но остается присутствовать тритий. Компания Tokyo Electric Power перед выливанием очищенной воды сводит ее концентрацию трития примерно к одной седьмой доле от стандартов Всемирной организации здравоохранения по питьевой воде.

Компания утверждает, что никаких проблем со сбросом или другим оборудованием не возникло. В отчете отмечено, что ежедневно около 450 тонн очищенной воды смешивается с объемом морской воды, что превышает его более чем в 700 раз, прежде чем она выбрасывается.

Tokyo Electric Power ежедневно производит сбор проб воды с моря в 3 километрах от своего завода, чтобы определить уровень трития после сброса. В отчете указано, что концентрация трития была ниже установленного уровня в 10 беккерелей на литр.

Они планируют выпустить 7800 тонн очищенной воды в течение первых 17 дней на первом этапе и 31200 тонн до конца марта 2024 года. Это количество эквивалентно объему, хранящемуся примерно в 30 резервуарах.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось , что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.

Япония
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