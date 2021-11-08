За неделю полиция возбудила 118 дел за подделку COVID-документов
Национальная полиция Украины за неделю с 1 по 8 ноября начала 118 уголовных производств за фальсификацию СOVID-документации
Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook.
"В общей сложности было объявлено 20 подозрений в совершении уголовных правонарушений и 20 производств направлено в суд", - говорится в сообщении.
Национальная полиция отметила уголовную ответственность за подделку и использование фейковых ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.
- Напомним, Министерство здравоохранения планирует ввести так называемую "ковидную амнистию" – разрешить людям с фальшивыми COVID-сертификатами вакцинироваться от коронавируса.
- В Киеве пяти людям сообщили о подозрении за подделку COVID-сертификатов.
- Экснардепке Надежды Савченко и ее сестре вручили подозрение из-за использования поддельных сертификатов COVID.
- Польские пограничники за год обнаружили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов из Украины.
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