За неделю полиция возбудила 118 дел за подделку COVID-документов

Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook.



"В общей сложности было объявлено 20 подозрений в совершении уголовных правонарушений и 20 производств направлено в суд", - говорится в сообщении.







Национальная полиция отметила уголовную ответственность за подделку и использование фейковых ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует ввести так называемую "ковидную амнистию" – разрешить людям с фальшивыми COVID-сертификатами вакцинироваться от коронавируса.

В Киеве пяти людям сообщили о подозрении за подделку COVID-сертификатов.

Экснардепке Надежды Савченко и ее сестре вручили подозрение из-за использования поддельных сертификатов COVID.

Польские пограничники за год обнаружили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов из Украины.