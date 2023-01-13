За неделю морские пехотинцы уничтожили 66 россиян, 2 беспилотника, хранилище с боеприпасами и 1 РСЗО
С 5 по 12 января морские пехотинцы ликвидировали по меньшей мере 66 российских оккупантов, уничтожили 2 беспилотника и склад с боеприпасами
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехотинцы.
В период с 5 по 12 января морпехи ликвидировали 66 оккупантов. Нанесли РФ урон в размере: 2 БМП, 1 РСЗО, 3 единицы прицепной артиллерии, автомобиль, миномет, 2 беспилотника и хранилище с боеприпасами.
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