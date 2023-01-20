За неделю морские пехотинцы уничтожили 242 россиян, 6 танков, 4 беспилотника и 2 склада с припасами
С 12 по 19 января морские пехотинцы ликвидировали по меньшей мере 242 российских оккупантов, уничтожили 4 беспилотника и 2 склада с боеприпасами
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские.
В период с 12 по 19 января морпехи ликвидировали 242 оккупантов. Нанесли РФ потери в виде: 6 танков, 8 БМП, 3 ББМ, 3 САУ, 2 единицы специальной техники, 5 автомобилей, миномет, 4 беспилотника и 2 хранилища с боеприпасами.
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