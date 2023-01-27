За неделю морские пехотинцы уничтожили 123 россиян, 6 беспилотников, РСЗО и склад с боеприпасами
С 19 по 26 января морские пехотинцы ликвидировали по меньшей мере 123 российских оккупантов, уничтожили 6 беспилотников и склад с боеприпасами
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские.
В период с 19 по 26 января морпехи ликвидировали 123 оккупантов. Нанесли РФ урон в размере: 6 БМП, РСЗО, САУ, автомобиль, 2 миномета, 6 беспилотников и хранилище с боеприпасами.
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