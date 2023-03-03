Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехотинцы.

В период с 23 февраля по 2 марта морпехи ликвидировали 109 окупантов. Нанесли РФ потери в виде: 2 танка, 5 БМП, 6 единиц прицепной артиллерии, 3 миномета, 4 автомобиля и радиолокационная станция.