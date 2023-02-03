За неделю морпехи уничтожили 70 россиян, РСЗО, ЗРК, 7 танков, 4 беспилотника и 2 склада с боеприпасами
С 26 января по 2 февраля морские пехотинцы ликвидировали по меньшей мере 70 российских оккупантов, уничтожили 4 беспилотника и 2 склада с боеприпасами
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехотинцы.
В период с 26 января по 2 февраля морпехи ликвидировали 70 оккупантов. Нанесли РФ такие потери: 4 танка, 4 САУ, 7 БМП, 1 РСЗО, 1 единица прицепной артиллерии, 2 боевые бронированные машины, ЗРК, миномет, 4 беспилотника и 2 тайника с боеприпасами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.64Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное