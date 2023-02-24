За неделю морпехи уничтожили 148 россиян, 3 хранилища с боеприпасами и наблюдательный пост
С 15 по 23 февраля морские пехотинцы ликвидировали по меньшей мере 148 российских оккупантов и уничтожили 3 склада с боеприпасами
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские.
В период с 15 по 23 февраля морпехи ликвидировали 148 оккупантов. Нанесли РФ потери в виде 9 БМП, 2 РЛС, 5 единиц прицепной артиллерии, автомобиля, 5 минометов, 4 автомобилей, наблюдательного поста и 3 хранилищ с боеприпасами.
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