Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские.

В период с 15 по 23 февраля морпехи ликвидировали 148 оккупантов. Нанесли РФ потери в виде 9 БМП, 2 РЛС, 5 единиц прицепной артиллерии, автомобиля, 5 минометов, 4 автомобилей, наблюдательного поста и 3 хранилищ с боеприпасами.