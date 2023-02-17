За неделю морпехи уничтожили 136 россиян, 4 танка, 8 САУ и наблюдательный пост
С 9 по 16 февраля морские пехотинцы ликвидировали по меньшей мере 136 российских окупантов
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехоты.
В период с 9 по 16 февраля морпехи ликвидировали 136 окупантов.
Нанесли РФ потери в виде: 4 танка, 8 САУ, 5 БМП, 5 единиц прицепной артиллерии, грузовик, 2 МТЛБ и 1 наблюдательный пост.
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