За неделю морпехи уничтожили 136 россиян, 4 танка, 8 САУ и наблюдательный пост

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огневое поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехоты.

В период с 9 по 16 февраля морпехи ликвидировали 136 окупантов.

Нанесли РФ потери в виде: 4 танка, 8 САУ, 5 БМП, 5 единиц прицепной артиллерии, грузовик, 2 МТЛБ и 1 наблюдательный пост.