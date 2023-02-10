За неделю морпехи уничтожили 107 россиян, 13 БМП, 8 танков и 2 ЗРК
Со 2 по 9 февраля морские пехотинцы ликвидировали по меньшей мере 107 российских оккупантов
Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командование морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским оккупантам", - пишут морские пехоты.
В период со 2 по 9 февраля морпехи ликвидировали 107 оккупантов.
Нанесли РФ потери в виде: 8 танков, 4 САУ, 13 БМП, 3 единицы прицепной артиллерии, 2 боевые бронированные машины, автомобиль, МТЛБ и 2 ЗРК.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 41.89Продажа 42.79
- Актуальное
- Важное