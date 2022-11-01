За неделю ковидом в Украине заболели более 16 тысяч человек
В период с 24 по 30 ноября в Украине коронавирусом заболело 16 378 человек, среди них 1641 ребенок и 273 медработника
Об этом информирует Минздрав .
Отмечают также, что за отчетный период 99 204 человека сделали прививку. Из всех проведенных вакцинаций 8,8% составляют первые дозы, 8,6% - вторые дозы, 68,7% - первые бустерные дозы, 13,9% - вторые бустерные дозы.
Кроме того, за прошлую неделю госпитализировали 3900 человек. 179 человек погибли, а 29 413 - поправились.
За все время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 5 312 632 человека. Выздоровело за это время 5 155 465 человек, а умерло – 110 186 человек.
В Украине провели 32 707 848 тестов заболевания COVID-19 с начала пандемии. Вакцинировалось с начала вакцинальной кампании 16 166 425 человек. Из них две дозы получили 15 356 041 человек, 2 673 652 человека – первую бустерную дозу, а 105 931 человек – вторую бустерную дозу. Почти 810 тыс. человек не получили вторую бустерную дозу вакцины, а более 12,7 млн – первую бустерную дозу.
- 28 октября в Украину доставили 2,3 млн доз вакцин Pfizer.
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