Об этом информирует Минздрав .

Отмечают также, что за отчетный период 99 204 человека сделали прививку. Из всех проведенных вакцинаций 8,8% составляют первые дозы, 8,6% - вторые дозы, 68,7% - первые бустерные дозы, 13,9% - вторые бустерные дозы.

Кроме того, за прошлую неделю госпитализировали 3900 человек. 179 человек погибли, а 29 413 - поправились.

За все время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 5 312 632 человека. Выздоровело за это время 5 155 465 человек, а умерло – 110 186 человек.

В Украине провели 32 707 848 тестов заболевания COVID-19 с начала пандемии. Вакцинировалось с начала вакцинальной кампании 16 166 425 человек. Из них две дозы получили 15 356 041 человек, 2 673 652 человека – первую бустерную дозу, а 105 931 человек – вторую бустерную дозу. Почти 810 тыс. человек не получили вторую бустерную дозу вакцины, а более 12,7 млн – первую бустерную дозу.

28 октября в Украину доставили 2,3 млн доз вакцин Pfizer.