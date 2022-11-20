За неделю из захваченных частей Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей россияне выпустили всего 840 человек

Об этом стало известно из telegram-канала Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"За неделю из захваченных частей 4-х областей в Запорожье рашисты выпустили всего 840 человек. Еще тысячи ждут своей очереди", - говорится в сообщении.

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Также он добавил, что ухудшение погодных условий и "указы" оккупантов затрудняют проезд через Васильевку.

В селе Каменское размыло участок грунтовой дороги. Помощь жителям оказывают наши мужественные бойцы ГСЧС.

"Вчера с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали 7 легковых авто, 2 микроавтобуса и 1 автобус", - говорится в сообщении.

Добавляется, что оккупанты заставляют жителей предварительно оформлять пропуски в комендатурах населенных пунктов.

19 ноября стало известно, что правительство начало эвакуацию жителей Херсонской и Николаевской областей.

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