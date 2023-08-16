Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что за 15 августа из Купянского района вывезли 92 человека, в том числе 17 детей, 50 женщин и 6 человек с инвалидностью.

"Всего за период с 9 августа эвакуировано 436 человек, в том числе 128 детей. Благодарю всех, кто помогает вывозить людей из района боевых действий и постоянных обстрелов", - написал Синегубов.

Он добавил, что людей эвакуируют при активном участии волонтерских организаций.