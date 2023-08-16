За неделю из Купянского района эвакуировали 436 человек
За первую неделю обязательной эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 436 человек, из них – 128 детей
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что за 15 августа из Купянского района вывезли 92 человека, в том числе 17 детей, 50 женщин и 6 человек с инвалидностью.
"Всего за период с 9 августа эвакуировано 436 человек, в том числе 128 детей. Благодарю всех, кто помогает вывозить людей из района боевых действий и постоянных обстрелов", - написал Синегубов.
Он добавил, что людей эвакуируют при активном участии волонтерских организаций.
- 9 августа власти призвали жителей Купянщины эвакуироваться из-за увеличения интенсивности и хаотичности российских обстрелов.
- За первые два дня обязательной эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 33 человека. В ОВА заявили, что в общей сложности планируют эвакуировать около 12 тысяч человек.
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