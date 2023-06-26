Об этом сообщает минобороны Литвы.

"19-25 июня истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, 1 раз взлетали для патрулирования Балтийского моря и 4 раза взлетали для обнаружения и сопровождения самолетов РФ, нарушивших правила полетов", - говорится в сообщении.

Так, 19 июня истребители НАТО обнаружили в воздухе разведывательный российский самолет Ан-30. Он пролетел через международное воздушное пространство Калининградской области РФ и вернулся к ней. Отмечают, что самолет летел без плана полета с включенным радиолокационным ретранслятором, а также не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением (РСВЦ).

20 июня в небе над Балтийским морем истребители НАТО обнаружили и сопровождали два российских самолета Су-27. Они так же, как Ан-30, летали без плана полета и не поддерживали надлежащую радиосвязь. Также в этот день был сопровожден самолет Ту-134, совершавший перелет в международном воздушном пространстве Калининградской области РФ в материковую часть России. Он действовал так же, как и предыдущие три самолета.

За два дня, 22 июня, истребители авиапатруля НАТО идентифицировали и сопровождали два российских самолета Су-27, которые так же летели без плана полета, с выключенным радиолокационным ретранслятором и не поддерживали надлежащую радиосвязь. В этот же день был обнаружен и сопровожден самолет Ту-134, летевший из материковой части России в Калининградскую область.

23 июня истребители НАТО сопровождали российский самолет Ил-76. Он летел из Калининградской области в материковую часть России. Самолет летел без плана полета, без включенного радиолокационного ретранслятора. В отличие от предыдущих он поддерживал радиосвязь с РСВЦ.