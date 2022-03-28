За неделю экспорт российской нефти упал на 26%, – Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.



По данным агентства, экспорт нефти из России с 17 по 23 марта сократился на 26,4%, до 495,3 тыс. тонн, что эквивалентно 3,63 млн баррелей в день при добыче около 11 млн баррелей в день.



Россия сталкивается с тем, что все большее количество покупателей ее нефти пытаются найти альтернативные источники поставок после вторжения РФ в Украину. Впрочем, официальный запрет на импорт российского черного золота ввели только несколько стран, включая США и Великобританию.



Несмотря на это, традиционные покупатели российской нефти добровольно отказываются от нее в ответ на войну. Так, крупные компании - от Shell Plc до TotalEnergies SE - заявили о намерении постепенного отказа от закупок нефти и топлива в стране-агрессоре.



При этом общий объем добычи нефти за прошлую неделю в России практически не изменился – снизился только на 0,3% по сравнению с показателями предыдущей недели, свидетельствуют открытые данные. По подсчетам Bloomberg, Россия за этот период в среднем добывала около 11,08 барреля в день.

Канада готова помочь странам отказаться от российской нефти.

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