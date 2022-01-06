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За неделю до новогодних праздников Укравтодор перечислил 25 млрд грн за асфальтирование

6 января, 2022 четверг
20:07
Экономика Укравтодор

В декабре 2021 года региональные Службы автомобильных дорог заплатили своим подрядчикам 36,82 млрд грн

Об этом свидетельствуют данные государственного портала Spending.gov.ua о казначейских проплатах.

Отмечается, что из этой суммы 25,37 млрд грн пришлось на последнюю неделю перед Новым годом.

Деньги были переведены после того, как президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет. Этими изменениями Укравтодора были направлены дополнительные 19,25 млрд грн.

Дополнительные деньги поступили в госбюджет из-за мирового подорожания газа и соответствующего роста ренты от государственной "Укргаздобычи".

Всего за год региональные САДы заплатили подрядчикам 114,4 млрд грн.

Сообщается, что 20% всех выплат САДов получила фирма "Автомагистраль-Юг" Александра Бойко. Остальные компании отстают в два и более раза.

Первая пятерка лидеров получила более половины всех выплат – 54%.

В 40 фаворитов вошли:

Подрядчик Укравтодора Сумма, грн
1. "Автомагистраль-Юг" 23 270 058 883
2. "СУНП "Автострада" 12 242 279 160
3. "Онур конструкцион интернешнл" 11 001 351 302
4. "ПБС" 7 856 975 445
5. "Ростдорстрой" 7 673 519 804
6. "Хмельницкое ШБУ-56" 5 231 176 481
7. Представительство "Onur" 5 051 012 027
8. "ШБУ-77" 4 730 507 481
9. "Техно-Строй-Центр" 3 740 759 613
10. "Стройинвест Инжиниринг" 3 094 949 918
11. "Альтком" 2 902 781 724
12. "Энерго-дорожное строительство" 2 062 917 872
13. "ДС Пром Групп" 1 662 876 009
14. "Славдорстрой" 1 548 245 928
15. "ДРСУ-48" 1 466 590 786
16. Представительство "Азвирт" 1 447 429 732
17. ЧП "Автомагистраль" 1 004 519 166
18. "СТЛ+М" 883 916 653
19. Представительство "Озалтин" 868 676 769
20. "Луцкавтодор-Сервис" 724 145 778
21. "Волыньдорстрой" 695 225 204
22. "Березивкаагродорстрой" 607 058 290
23. "Спец комплект снабж" 598 619 830
24. "Мостостроительный отряд № 112" 575 224 498
25. ГП "Харьковский облавтодор" 545 091 199
26. "Ровноавтодорстрой" 529 484 882
27. "ЕДБ Компания" 440 794 770
28. "ДБТ №2 г.Гомель" 400 691 260
29. "БК Евродор" 391 252 739
30. "Стройгарант-7" 375 462 905
31. ГП "Винницкий облавтодор" 341 852 394
32. "ДРСУ № 82м 300 468 431
33. Представительство "Догуш иншаат" 283 500 000
34. "СК Автострой" 276 651 270
35. "ДБТ №4 г.Брест" 264 677 125
36. "Евродор" 245 747 124
37. "ТД "Династия" 241 107 597
38. ГП "Херсонский облавтодор" 229 789 759
39. "Броварское ШБУ № 50" 213 394 155
40. "ПВИ ЗИТ Нафтогазбудизоляция" 204 584 313
…Около 500 других подрядчиков 8 170 780 225
В целом 114 396 148 501

Отмечается, что речь идет именно о фактически полученных средствах от Укравтодора, а не об общем количестве выигранных тендеров. Общая сумма тендеров, проведенных региональными Службами автодорог, в год составляет 325,49 млрд грн. Однако большая часть этих подрядов касается ремонтов в 2022-2023 годах. А еще по части тендеров работы вообще не выполнялись из-за отсутствия финансирования.

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