За неделю до новогодних праздников Укравтодор перечислил 25 млрд грн за асфальтирование
В декабре 2021 года региональные Службы автомобильных дорог заплатили своим подрядчикам 36,82 млрд грн
Об этом свидетельствуют данные государственного портала Spending.gov.ua о казначейских проплатах.
Отмечается, что из этой суммы 25,37 млрд грн пришлось на последнюю неделю перед Новым годом.
Деньги были переведены после того, как президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет. Этими изменениями Укравтодора были направлены дополнительные 19,25 млрд грн.
Дополнительные деньги поступили в госбюджет из-за мирового подорожания газа и соответствующего роста ренты от государственной "Укргаздобычи".
Всего за год региональные САДы заплатили подрядчикам 114,4 млрд грн.
Сообщается, что 20% всех выплат САДов получила фирма "Автомагистраль-Юг" Александра Бойко. Остальные компании отстают в два и более раза.
Первая пятерка лидеров получила более половины всех выплат – 54%.
В 40 фаворитов вошли:
|Подрядчик Укравтодора
|Сумма, грн
|1. "Автомагистраль-Юг"
|23 270 058 883
|2. "СУНП "Автострада"
|12 242 279 160
|3. "Онур конструкцион интернешнл"
|11 001 351 302
|4. "ПБС"
|7 856 975 445
|5. "Ростдорстрой"
|7 673 519 804
|6. "Хмельницкое ШБУ-56"
|5 231 176 481
|7. Представительство "Onur"
|5 051 012 027
|8. "ШБУ-77"
|4 730 507 481
|9. "Техно-Строй-Центр"
|3 740 759 613
|10. "Стройинвест Инжиниринг"
|3 094 949 918
|11. "Альтком"
|2 902 781 724
|12. "Энерго-дорожное строительство"
|2 062 917 872
|13. "ДС Пром Групп"
|1 662 876 009
|14. "Славдорстрой"
|1 548 245 928
|15. "ДРСУ-48"
|1 466 590 786
|16. Представительство "Азвирт"
|1 447 429 732
|17. ЧП "Автомагистраль"
|1 004 519 166
|18. "СТЛ+М"
|883 916 653
|19. Представительство "Озалтин"
|868 676 769
|20. "Луцкавтодор-Сервис"
|724 145 778
|21. "Волыньдорстрой"
|695 225 204
|22. "Березивкаагродорстрой"
|607 058 290
|23. "Спец комплект снабж"
|598 619 830
|24. "Мостостроительный отряд № 112"
|575 224 498
|25. ГП "Харьковский облавтодор"
|545 091 199
|26. "Ровноавтодорстрой"
|529 484 882
|27. "ЕДБ Компания"
|440 794 770
|28. "ДБТ №2 г.Гомель"
|400 691 260
|29. "БК Евродор"
|391 252 739
|30. "Стройгарант-7"
|375 462 905
|31. ГП "Винницкий облавтодор"
|341 852 394
|32. "ДРСУ № 82м
|300 468 431
|33. Представительство "Догуш иншаат"
|283 500 000
|34. "СК Автострой"
|276 651 270
|35. "ДБТ №4 г.Брест"
|264 677 125
|36. "Евродор"
|245 747 124
|37. "ТД "Династия"
|241 107 597
|38. ГП "Херсонский облавтодор"
|229 789 759
|39. "Броварское ШБУ № 50"
|213 394 155
|40. "ПВИ ЗИТ Нафтогазбудизоляция"
|204 584 313
|…Около 500 других подрядчиков
|8 170 780 225
|В целом
|114 396 148 501
Отмечается, что речь идет именно о фактически полученных средствах от Укравтодора, а не об общем количестве выигранных тендеров. Общая сумма тендеров, проведенных региональными Службами автодорог, в год составляет 325,49 млрд грн. Однако большая часть этих подрядов касается ремонтов в 2022-2023 годах. А еще по части тендеров работы вообще не выполнялись из-за отсутствия финансирования.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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